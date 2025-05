O FNAC Live está de regresso aos jardins da Torre de Belém, no dia 7 de junho, para a 13.ª edição do festival. Com entrada livre e vista para o Tejo, o evento promete um dia inteiro de música portuguesa, entre nomes consagrados e novos talentos.

No palco principal, sobem artistas como Ana Moura, Dino d’Santiago, Capitão Fausto e Lena D’Água. Já o palco Novos Talentos FNAC (NTF) dá espaço à nova geração, com atuações de Samalandra, Marquise, Miss Universo e Mars County — num alinhamento que cruza jazztrónica, rock alternativo e psicadelismo.

"Estamos muito orgulhosos por organizar mais uma edição deste festival, que materializa a missão da FNAC de democratizar o acesso à cultura e dar oportunidade a novos artistas de terem um palco para mostrar o seu talento", afirma Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da FNAC Portugal, em comunicado.

A programação começa às 15h00 com a entrega de prémios do Concurso Novos Talentos FNAC 2025, que será conduzida por Fernando Alvim. A FNAC e a Repsol vão oferecer um total de 60 mil euros, aos quais se juntarão outros prémios oferecidos por marcas parceiras, adaptados às seis áreas a concurso: cinema, escrita, música, fotografia, ilustração e videojogos. O vencedor de cada categoria recebe 5.000€ e cada menção honrosa, duas por categoria, recebe 2.500€.

Entre concertos, o público poderá desfrutar de uma zona de foodtrucks diversificada e da animação itinerante do Chapitô. À semelhança da edição anterior, a sustentabilidade continua em destaque com "geradores alimentados por combustíveis 100% renováveis e pontos de carregamento solar para telemóveis".

Para aqueles que não conseguirem assistir ao vivo, podem seguir a emissão dos concertos através da Antena 3 ou do V+TVI.

Mais informações disponíveis aqui.