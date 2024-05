O FNAC Live está de volta este sábado, dia 1 de junho, e promete "muita música e animação com o rio Tejo como cenário". Com entrada gratuita, este festival ao ar livre realiza-se mais uma vez nos jardins da Torre de Belém, em Lisboa.

"O cartaz conta com um alinhamento para toda a família, juntando artistas consagrados e muito sangue novo numa celebração da cultura portuguesa. Com coorganização da Câmara Municipal de Lisboa, este evento cria o palco perfeito para um dia bem passado com boa música", destaca a organização.

O festival conta com dois palcos. O palco principal vai receber atuações de Cara de Espelho, Pedro Abrunhosa, que celebra 30 anos de "Viagens", Jorge Palma, Lena d’Água, The Legendary Tigerman e Chico da Tina.

Já no palco Novos Talentos FNAC (NTF), que tem o propósito de apoiar e promover os talentos emergentes, a programação arranca às 15h00 com a habitual entrega de prémios do Concurso Novos Talentos FNAC 2024. A apresentação será feita por Fernando Alvim, com atuações de Carlos Sanches e a presença de muitos dos jurados de cada uma das categorias a concurso.

Pelo segundo palco vão passar alguns dos nomes destacados na coletânea NTF23, como INÊS APENAS, A Sul, NAPA, Lucy Val e Dispirited Spirits.

"Estamos na contagem final para este evento que vai inaugurar a época de festivais de verão de 2024, onde se vão juntar 12 bandas para um dia de concertos inesquecíveis. Queremos promover a diversidade cultural e artística do nosso país, e é nesse sentido que oferecemos concertos imperdíveis num local privilegiado da cidade", afirma Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da FNAC Portugal, que lança o convite a todos “para desfrutarem de um final de tarde diferente na cidade e assistirem a uma série de concertos ao vivo num ambiente descontraído e agradável".