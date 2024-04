Os Fontaines D.C. atuam a 1 de novembro no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, no âmbito da "Romance European Tour 2024", anunciou a promotora Everything Is New esta segunda-feira, 29 de abril. A primeira parte fica a cargo dos Wunderhorse.

Antes, a banda irlandesa regressa a Portugal a 17 de agosto, no festival Vodafone Paredes de Coura, concerto que já tinha sido anunciado.

O grupo vem apresentar o seu novo álbum, "ROMANCE", o quarto de estúdio, "que questiona conceitos amorfos de amor e relacionamentos, alienação e identidade, fantasia e realidade", descreve a promotora em comunicado. O primeiro single, "Starbuster", já foi divulgado.

"O álbum baseia-se nas sensibilidades sonoras com as quais a banda começou a experimentar em Skinty Fia, agora com texturas mais sujas, quebras e batidas de hip-hop, tons shoegazey e sons eletrónicos contemporâneos. Inspirações que vêem do tempo que passaram a ouvir Shygirl e Sega Bodega ou artistas como os Outkast, The Prodigy e A$AP Ferg", acrescenta.

"A estrutura de ROMANCE foi definida no tempo passado separadamente, com experimentações no México, no campo espanhol e em Los Angeles, e num intenso período de produção junto com o produtor James Ford (Arctic Monkeys, Blur) num castelo francês. O álbum representa uma era sonora e estética provocativa para a banda de Dublin, agora sediada em Londres", pode ler-se ainda no comunicado.

Os bilhetes para o espetáculo no Sagres Campo Pequeno ficam disponíveis no dia 3 de maio, às 9h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.