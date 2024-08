"Romance", o quarto álbum dos Fontaines D.C., chegou esta sexta-feira, 23 de agosto.

Sucessor do aclamado "Skinty Fia" (2022), o disco foi produzido por James Ford (Arctic Monkeys, Blur) "e mistura, de forma inventiva e lancinante, pós-punk, onirismo, percussões como ensinadas pelo hip hop, eletrónicas, distopia e shoegaze", descreve a editora em comunicado.

O álbum, um dos mais aguardados do rock alternativo deste verão, "questiona conceitos amorfos de amor e relacionamentos, alienação e identidade, fantasia e realidade", acrescenta.

"A estrutura de ROMANCE foi definida no tempo passado separadamente, com experimentações no México, no campo espanhol e em Los Angeles, e num intenso período de produção junto com o produtor James Ford num castelo francês. O álbum representa uma era sonora e estética provocativa para a banda de Dublin, agora sediada em Londres", pode ler-se ainda no comunicado.

Shygirl, Sega Bodega, Outkast, Prodigy e A$AP Ferg estão entre as inspirações do disco apontadas pelo grupo.

Os Fontaines D.C. atuam a 1 de novembro no Campo Pequeno, em Lisboa, depois de terem atuado este mês no festival Vodafone Paredes de Coura.

Alinhamento de "Romance":

1. Romance

2. Starburster

3. Here’s The Thing

4. Desire

5. In The Modern World

6. Bug

7. Motorcycle Boy

8. Sundowner

9. Horseness is the Whatness

10. Death Kink

11. Favourite