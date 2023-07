No dia 30, às 19h00, o trio atua na Quinta Camélia Gardens, em Sintra, “num concerto exclusivo para 100 pessoas”, anunciou a organização.

Paula Morelenbaum junta-se, pela primeira vez, aos dois músicos, segundo a mesma fonte, referindo ainda a participação do baterista Marcio Dhiniz.

Depois de Portugal, Jaques e Paula Morelenbaum seguem com a digressão pela Europa.

O alinhamento do concerto reúne autores como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Caetano Veloso, João Donato, Chico Buarque e Nelson Cavaquinho, com temas como “A Rã”, de João Donato e Caetano Veloso, “Coração Vagabundo” e “Gente”, de Caetano Veloso, “A Felicidade”, de Tom e Vinicius, “A Filha da Porta Bandeira!”, de Fred Martins e “Doceamargo”, também de Fred Martins, do seu álbum “Ultramarino” (2021).