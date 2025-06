O músico General D, um dos pioneiros do hip-hop em Portugal, recebeu a Medalha de Prata de Mérito Cultural da Câmara Municipal de Almada em reconhecimento do seu contributo para a Cultura e, em particular, pelo impacto da sua obra artística no município. A sessão solene decorreu ontem, dia 24 de junho, no Museu de Almada.

“É uma grande honra receber esta distinção da minha terra. O hip-hop tuga está de parabéns! Tem sido uma longa viagem, passaram mais de 30 anos e muito mudou. Éramos miúdos e hoje já temos netos. Na altura chamavam-nos de loucos e hoje o hip-hop é a maior expressão de música entre a juventude. É um privilégio saber que fui um dos catalisadores de todo este processo, a par de outros rappers, agentes, produtores. Um abraço especial para quem esteve presente desde o início”, afirmou o artista em comunicado.

Pioneiro na fusão entre hip-hop, ritmos africanos e música urbana, General G foi um dos primeiros músicos a dar voz às comunidades periféricas, abordando temas como desigualdade, racismo, identidade cultural e luta pela dignidade.

Ao longo das décadas, lançou vários álbuns aclamados, colaborou com artistas nacionais e internacionais, e atuou em palcos por todo o mundo, levando a cultura de base a centros de decisão e reflexão artística. Mais do que músico, General G é educador, mentor e referência para novas gerações de criadores.

A atribuição da Medalha de Prata de Mérito Cultural vem reconhecer a força do seu legado – uma carreira marcada pela coerência, pela inovação e pela dedicação a causas sociais e culturais.