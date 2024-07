De acordo com a Câmara Municipal da Guarda, o cartaz apresenta sete concertos com abordagens artísticas distintas, para todos os gostos e com três nomes internacionais com atuações únicas em Portugal.

A cantora inglesa Georgia Cécile atua no dia 9 na Esplanada do Café Concerto, os ingleses de Bristol Get The Blessing (com o baixista Jim Barr, dos Portishead) no dia 10, também na Esplanada do Café Concerto, e a cantora francesa Caloé no dia 13, com um concerto na Alameda de Santo André.

O programa fica completo com Marcelo dos Reis, esta segunda-feira, dia 8 e JazZeca 5teto no dia 11, na Esplanada do Café Concerto; Malú Garcia no dia 12 e Samuel Lercher no dia 14 na Alameda de Santo André.

Os concertos na Esplanada do Café Concerto realizam-se pelas 19h00 e na Alameda de Santo André são às 21h30, integrados no Guarda Wine Fest, à exceção do último dia que será às 18h00.

O Guarda in Jazz é uma organização da Câmara Municipal através do Teatro Municipal da Guarda.