De 17 a 26 de maio, na Alameda de Santo André, na Guarda, o festival multidisciplinar, Guarda-Livros – 2.º Salão do Livro da Guarda, conta com uma área de exposição e venda de livros, concertos, performances, mesas de debate, leitura de poemas, apresentações de livros, conversas-concerto, programação infantil e, ainda, a entrega do Prémio Eduardo Lourenço. A entrada é gratuita.

Promovida pela Câmara Municipal da Guarda, a segunda edição do Guarda-Livros convida o público "a embarcar numa viagem pela literatura, com espaço para outras artes do espetáculo como a música e o teatro, sem esquecer a ciência e a atualidade social".

Com a liberdade e a democracia como temas principais, o Guarda-Livros conta com as apresentações de livros de João Céu e António Costa Santos, bem como Alfredo Cunha. Ainda com o mote de 50 anos da revolução dos cravos, Patrícia Reis apresenta a biografia de Maria Teresa Horta. Haverá também um lugar dedicado ao debate com uma mesa composta por Carlos Vaz Marques e Luís Freitas Branco.

No dia de abertura, 17 de maio, estreia "25 de Abril: A Divina Surpresa", no Teatro Municipal da Guarda. Um espetáculo levado a palco pelo Trigo Limpo Teatro ACERT, no âmbito do Centenário de Eduardo Lourenço e do programa de Comemorações do Município da guarda dos 50 anos de abril.

Na música, há espaço para três conversas-concerto com Dealema, Samuel Úria e Leonor Baldaque. O palco recebe, ainda, os espetáculos ao vivo de Cabaret Fortuna, Rui Vilhena, Desligado da Poesia e “Entre Fados e Flamencos” - projeto experimental criado especialmente para este festival.

Dentro da área da performance, Pedro Lamares e Pedro Freitas, conhecido como O Poeta da Cidade, vão declamar textos e poemas. No universo do Fantástico, a Editora Convergência fica a cargo da curadoria do ciclo “A Literatura é Fantástica”.

A 23 de maio, após a apresentação de uma coletânea dedicada a Eduardo Lourenço, terá lugar a sessão de entrega do Prémio Eduardo Lourenço, onde Isabel Soler (Espanha) será galardoada pela sua intervenção relevante no âmbito da Cultura, Cidadania e Cooperação Ibérica.

Entre apresentações de livros, debates e entrevistas, o programa fica completo com nomes como Adolfo Luxúria Canibal, Martim Sousa Tavares, Fernando Alvim, Marco Horácio, António Castro Guerra, Fernando Alves, Maria João Avillez, Alberto Santos e Rui Couceiro. O Salão do Livro dá eco também aos autores locais, apresentando as obras dos escritores: Jorge Margarido, Carlos Carvalheira e António Castro Guerra.

Todas as sessões têm entrada livre e decorrem em simultâneo com o espaço de exposição e venda de livros.