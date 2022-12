A digressão do músico norte-americano começa no dia 18 de maio na sala M.OU.CO, no Porto, e no dia seguinte atua na Casa da Criatividade, em São João da Madeira. No dia 20 de maio “haverá novo espetáculo, ainda por anunciar”, antes de encerrar no dia 21 de maio no Palácio Baldaia, em Lisboa, anunciou a promotora Primeira Lima, responsável por esta digressão.

Raul Midón, nascido no estado norte-americano do Novo México, em 1966, já colaborou, entre outros, com Herbie Hancock, Stevie Wonder, Bill Withers, Alejandro Sanz, Jose Feliciano, Julio Iglesias ou Shakira, entre outros.