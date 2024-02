Joss Stone é a primeira confirmação do Douro & Porto Wine Festival, que regressa ao Porto Comercial de Cambres, em Lamego, nos dias 5 e 6 de julho. Além da música, o festival vai contar com experiências gastronómicas e os melhores vinhos da região.

A artista lançou o seu primeiro álbum, "The Soul Sessions", com apenas 16 anos. Ao longo da sua carreira de mais de 20 anos, editou nove discos de estúdio, vendendo mais de 15 milhões de cópias no mundo inteiro.

Autora de sucessos como “Right to Be Wrong”, “Super Duper Love”, “You Had Me” e “Son of a Preacher Man”, Joss Stone colaborou com artistas como como James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison, Melissa Etheridge, Jeff Beck, Mick Jagger e Damien Marley.

Em 2022, lançou o álbum “Never Forget My Love”.