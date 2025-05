A estes nomes, juntam-se os de Federico Albanese, Salomão Soares Trio, Danças Ocultas, José Peixoto & Nuno Cintrão, Moisés P. Sánchez, Yumi Ito e os Grandbrothers, anunciou a organização, em comunicado.

Os artistas do cartaz vão dividir-se pelas cidades de Lisboa, Porto e Espinho, estando outros locais também previstos, disse à agência Lusa fonte da organização.

O argentino Santaolalla celebra os 25 anos do disco “Ronroco” no festival, com uma atuação prevista no dia 10 de novembro, na Aula Magna da Universidade de Lisboa.

Também em Lisboa, na sala Mário Viegas do Teatro S. Luiz, nos dias 10 e 11 toca o Salomão Soares Trio, formado por Paulinho Vicente, na bateria, e Felipe Brisola, no baixo acústico, além de Salomão Soares ao piano.

O músico Moisés P. Sánchez, que tem desenvolvido uma fusão entre o jazz, a eletrónica, a música clássica e rock sinfónico, apresenta “Hidden Places” no dia 11 na sala 2 da Casa da Música, no Porto, e, no dia seguinte, na sala Mário Viegas, no S. Luiz, em Lisboa.

O pianista italiano Albanese estreia-se no estival, apresentando no dia 23 de novembro, na sala Luís de Freitas Branco do Centro Cultural de Belém (CCB), na capital, as canções de “Blackbirds and the Sun of October”, álbum editado em fevereiro último.

Entre os nomes divulgados esta semana encontram-se os portugueses Danças Ocultas, que editam na próxima sexta-feira o álbum “Inspirar” e que atuam nos dias 14 e 15, respetivamente, na sala Luis Miguel Cintra do S. Luiz e na sala 2 da Casa da Música.

José Peixoto e Nuno Cintrão apresentam “Visitar Carlos Paredes”, numa homenagem ao guitarrista e compositor nascido há 100 anos, no dia 14 de novembro na sala Bernardo Sassetti, do S. Luiz, e no dia 01 de dezembro, na sala 2 da Casa da Música.

Outro nome nacional é o da fadista Lina_ que se apresenta com o pianista e compositor espanhol Marco Mezquida, no dia 14, na sala 2 da Casa da Música, no Porto, e no dia 22, na sala Luís de Freitas Branco do CCB, em Lisboa.

Entre os confirmados está também o baterista e compositor norte-americano Makaya McCraven, da área do jazz contemporâneo, no dia 12 de novembro, no São Luiz, a cantora e pianista suíça Yumi Ito, que atua no dia 14 no Auditório de Espinho e, no dia seguinte, na sala Bernardo Sassetti, no S. Luiz, e o pianista neerlandês Joep Beving, no dia 15 na Casa da Música e, no dia seguinte, na sala principal do S. Luiz.

Outro nome em cartaz é o da dupla germânica Grandbrothers, formada pelos músicos Erol Sarp e Lukas Vogel, que junta o piano e a eletrónica e que atua no dia 29 no LAV, em Lisboa, e no dia seguinte na Casa da Música.

No ano passado, assistiram 12.500 pessoas aos 27 concertos do Misty Fest, em 10 salas em Lisboa, Porto, Braga, Espinho e Loulé, segundo dados da organização que realçou terem esgotado 17 concertos.