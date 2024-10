O icónico sucesso natalício de Brenda Lee, “Rockin’ Around The Christmas Tree”, gravado pela primeira vez há 66 anos, foi editado esta sexta-feira, dia 25 de outubro, em espanhol, graças à utilização de tecnologia de inteligência artificial.

No natal de 2023, “Rockin’ Around The Christmas Tree” foi a canção número um nos Estados Undios durante três semanas, liderando a tabela Billboard Hot 100 mais de meio século depois de ter sido gravada e lançada em 1958, quando a artista tinha apenas 13 anos.

"Noche Buena y Navidad" foi renovada sob a produção do produtor Aureo Baqueiro, mantendo a música original e os coros de fundo enquanto substituiu a voz original de Brenda Lee por uma voz traduzida para espanhol e criada com um novo modelo vocal de IA, derivado da sua voz que foi totalmente aprovado pel artista.

"A nova voz do tema foi criada com a ajuda do MicDrop da SoundLabs AI, um plug-in de áudio IA de última geração que permite ao utilizador transformar a sua voz noutra voz ou instrumento. Em parceria com o UMG, a SoundLabs está a criar modelos vocais oficiais de alta-fidelidade para artistas, utilizando os seus próprios dados de voz para desenvolvimento, enquanto lhes dá total aprovação artística e controlo da produção", explica a Universal Music.