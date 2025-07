Nas últimas semanas, uma nova versão do tema "Predador de Perereca", do MC Jhey, conquistou o TikTok e tornou-se numa das canções mais populares da plataforma. O remix "retro" foi criado pela produtora Blow Records com recurso à Inteligência Artificial.

A nova versão do single de MC Jhey, lançado originalmente em 2022, é inspirada na música dos anos 1980.

Ao site Bahia Notícias, o responsável da Blow Records, Raul, destacou que a produtora foi criada com a intenção de mostrar ao público os cenários possíveis para a utilização da Inteligência Artificial.

"O objetivo é juntar gerações através das letras de músicas mais recentes juntamente aos ritmos bem antigos desde os anos 50 até os 80, que indiscutivelmente marcaram as pessoas que viveram nessas épocas", explicou.

No TikTok, o teaser da nova versão do tema soma mais de 1,8 milhões de visualizações. De acordo com os dados, o excerto original da canção já foi usado em mais de 40 mil vídeos.