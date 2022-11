Depois de serem conhecidas as datas da digressão de Taylor Swift, vários fãs confessaram que as datas dos concertos coincidem com o dia do seu casamento.

"Lamento por qualquer mulher millennial que acabou de descobrir que a data do seu casamento é uma destas", disse @emdoodlesandstuff no TikTok, num vídeo onde destaca as datas dos espetáculos da "Eras Tour". "Taylor Swift vai finalmente fazer uma digressão, mas moro em Seattle e o concerto é no dia do meu casamento", contou Jessica Ingersoll, em lágrimas, nas redes sociais.

"Então, cancelo o meu casamento ou...?", acrescentou a fã na legenda que acompanha o vídeo publicado no TikTok.

Tal como Jessica Ingersoll, há mais fãs a passar pelo mesmo dilema. Segundo a Rolling Stone, em grupos privados de noivas no Facebook, várias mulheres têm confessado que estão desanimadas e preocupadas - além de não saberem se devem adiar o casamento, as noivas acreditam que os convidados preferem ir ao concerto de Taylor Swift.

A digressão nos Estados Unidos termina em agosto, em Los Angeles - veja aqui todas as datas. A primeira parte dos espetáculos será assegurada por Paramore, Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Girl in Red, Muna, Gayle, Gracie Abrams e Owenn.

No site oficial, Taylor Swift confirmou que a "Eras Tour" vai contar com concertos fora dos Estados Unidos. As datas serão anunciadas em breve.

Veja aqui o vídeo: