IRMA revelou esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, "tokame", o primeiro single do seu segundo álbum. A música foi escrita e composta pela artista em colaboração com Agir, que a coproduziu com Gui Salgueiro.

O nome da canção faz referência à simbiose entre um "contacto dérmico e astral e à habilidade de falar através de contacto físico", explica a Sons em Trânsito.

"Quando fiz o 'tokame' senti vontade de celebrar o meu universo feminino. De enaltecê-lo sem sentir que estou a mais, mas sim a ocupar um espaço que é meu. Esse espaço onde posso dar atenção a desejos e vontades que me faz sentir mais mulher, segura e empoderada. O 'tokame' é sobre a mulher que se permite ouvir e expressar-se", explica IRMA.

