Katy Perry colaborou com o produtor de compositor Dr. Luke no seu novo álbum, "143". O artista foi acusado pela cantora Kesha de violação, num processo que durou mais de 10 anos e que terminou com um acordo judicial.

Em entrevista ao podcast "Call Her Daddy", Katy Perry falou pela primeira vez sobre a colaboração com o produtor, que no passado trabalhou em temas "Last Friday Night", "I Kissed a Girl" ou "California Gurls".

"Entendo que isso deu início a algumas conversas. Ele foi um dos muitos colaboradores com quem trabalhei [neste novo álbum], mas a realidade é que a música vem de mim. Eu escrevi estas canções a partir da minha experiência, das minhas metarmofoses. Ele foi uma das pessoas que facilitou isso", frisou a cantora norte-americana.

O single "Woman's World" foi um dos temas produzidos por Dr. Luke para o novo álbum de Katy Perry. "Estou a falar de mim mesma, de me sentir empoderada como mãe, como mulher. Criei essa canção, e as outras do disco, com vários colaboradores diferentes, pessoas com quem já tinha trabalhado no passado", acrescentou a cantora.

O novo álbum de Katy Perry, "143", chega a 20 de setembro e conta com os singles "Woman’s World" e "Lifetimes".