Já é uma tradição: na terceira semana de julho, Malta recebe o Isle of MTV, o maior festival gratuito da Europa. O evento decorreu esta terça-feira, dia 16 de julho, na icónica Praça Il-Fosos, e as fortes temperaturas não impediram as mais de 55 mil pessoas de festejarem com RAYE, Nelly Furtado e DJ Snake.

Depois dos artistas locais Klinsmann e Sarah Bonnici animaram a multidão, ao final da tarde, foi a vez de Nelly Furtado subir ao palco do festival. A cantora foi recebida com uma ovação na principal praça de Malta e retribuiu o carinho dos fãs com um desfile de sucessos.

A força dos hits de Nelly Furtado

Vestida em tons de azul, a cantora abriu o concerto com "Say It Right", single do seu terceiro disco de originais, "Loose" (2006). Logo depois, Nelly Furtado disparou mais hits que marcaram a primeira década dos anos 2000: "Maneater", "Turn Off the Light", "All Good Things (Come to an End)" e "I'm Like a Bird", que garantiu um dos momentos mais celebrados do concerto.

Isle of MTV créditos: Anthony Harvey

Apesar de algumas das canções da artista terem sido lançadas há 20 anos, continuam a conquistar novos públicos. Nos últimos anos, no TikTok, os singles da lusodescente têm-se tornado virais e isso reflete-se nos concertos, com os festivaleiros mais jovens a vibrarem com todos os temas da artista.

Depois da viagem ao passado, Nelly Furtado apresentou ao vivo o seu mais recente single, "Corazón", gravado com os Bom Estéreo. Para a apresentação exclusiva da canção, a cantora chamou a palco Liliana Saumet, da banda colombiana.

Veja as fotos dos concertos:

Depois de um pequeno mashup de "No hay igual" e "Te busqué", a artista trouxe mais dois novos temas - "Love Bites" e "Eat Your Man" - que farão parte do seu novo álbum de estúdio ("7"), com lançamento marcado para setembro.

Veja os melhores momentos do concerto:

A despedida foi ao som de "Give It to Me" e "Promiscuous", que garantiu um final em clima de festa e alegria. Foi uma noite feliz para Nelly Furtado, que está a arriscar e a surpreender no seu regresso à música.

Silêncio, porque RAYE vai cantar

Isle of MTV créditos: Anthony Harvey

Às nove da noite em ponto, fez-se silêncio na Praça Il-Fosos para se ouvir RAYE. A premiada artista britânica, que se estreia em Portugal no final de agosto, no MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, foi a estrela maior da noite no Isle of MTV Malta 2024.

A cantora de Camden tem-se afirmado como artista independente e essa foi a melhor decisão da sua carreira - "Cansei de ser uma popstar educada", escreveu RAYE nas redes sociais em 2021, terminando depois o contrato com a sua editora para lançar o disco "My 21st Century Blues" (2023), que a catapultou para o campeonato das super-estrelas.

Acompanhada de uma poderosa banda, a britânica cumprimentou os festivaleiros com "The Thrill Is Gone". Sempre sorridente, entre todas as canções, a artista conversou com os fãs e revelou um pouco da sua história. "Eu gosto muito de falar", gracejou antes de "Worth It".

"Agora vem a canção mais triste que escrevi", disse RAYE antes dos primeiros acordes de "Ice Cream Man". Os corações da multidão palpitaram e ninguém conseguiu disfarçar a emoção. Mas, logo depois, novos arrepios com "Genesis", canção com sete minutos sobre as lutas de uma jovem mulher - e durante sete minutos Malta ficou em suspenso e sem palavras para descrever a poderosa voz da britânica.

Veja o momento em que RAYE canta "Genesis":

Depois de deixar os fãs com um 'brilhozinho nos olhos', RAYE convidou todos a dançar ao som de "You Don't Know Me". Seguiu-se "Secrets", "Black Macara" e "Prada". Como seria de esperar, para a despedida triunfal, a artista trouxe "Escapism".

Para o Isle of MTV Malta, RAYE trouxe uma versão curta do seu concerto - foi uma amostra do que iremos ver em agosto no MEO Kalorama, em Lisboa - e provou porque é uma das mais promissoras artistas da atualidade. Todos os prémios são merecidos - é uma força que ninguém pode (ou quer) parar.

A grande pista de dança de DJ Snake

Isle of MTV créditos: Anthony Harvey

Depois de Nelly Furtado e RAYE, foi a vez de DJ Snake animar os festivaleiros. Durante 80 minutos, o francês foi o maestro da multidão e transformou a principal praça de Malta numa grande pista de dança.

"TEKA”, “Let Me Love You” e “Lean On” foram os temas mais celebrados da noite, que terminou com um surpreendente espetáculo de fogo de artifício.

Ao longo das suas 15 edições, a Isle of MTV Malta já recebeu, por exemplo, OneRepublic, Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Alesso. O evento será transmitido internacionalmente pela MTV no sábado, no dia 14 de setembro, em mais de 150 países.

*O SAPO Mag viajou até Malta a convite da MTV.