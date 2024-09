No próximo sábado, dia 14 de setembro, às 19:15, a MTV Portugal transmite os espetáculos ao ar livre do maior festival de verão gratuito da Europa. O Isle of MTV Malta regressa à histórica Praça il-Fosos da ilha, contando com as atuações das estrelas internacionais Nelly Furtado, RAYE e DJ Snake, e dos músicos locais Klinsmann e Sarah Bonnici.

Em julho, o SAPO Mag acompanhou em exclusivo nacional o festival - recorde aqui a reportagem.

"São poucos os festivais que conseguem combinar os fantásticos clima, cenário e atmosfera de Malta com um alinhamento repleto de estrelas. É o caso de Nelly Furtado, que, este ano, subiu ao palco do Isle of MTV Malta para uma viagem emocionante pelos hits da sua carreira, e ainda apresentou canções novas, como o single Corazón (Feat. Bomba Estéreo), que faz parte do seu novo álbum, '7'", sublinha o canal em comunicado.

RAYE foi outra das grandes artistas da noite: a premiada cantora e compositora britânica pôs toda a praça a dançar ao som de "Prada" ou "Escapism", depois de arrepiar a multidão com o seu épico tema confessional de sete minutos, "Genesis". A fechar a festa com um espetáculo de pirotecnia e fogo de artifício, DJ Snake tocou um set de 80 minutos.