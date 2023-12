O Son do Camiño, que se realiza anualmente em Monte do Gozo, a cerca de 2h20 do Porto (230 quilómetros), anunciou o cartaz para a edição de 2024.

Depois de confirmar os Green Day e 30 Seconds To Mars como cabeças de cartaz, a organização revelou o cartaz completo para o próximo ano. J Balvin, Tom Odell, Pet Shop Boys, Myke Towers, Melendi e Ana Mena são algumas das novas confirmações.

Esta terça-feira, dia 19 de dezembro, o Son do Camiño anunciou também a programação do palco Son Electro.Trym, Vitalic (Live), Patrick Mason, Tiga, Âme, Henrick Schwarz y Kalte Liebe, Ben Hemsley, Daria Kolosova, Parkineos, Viviana Casanova, Héctor Llamazares, Cristina Tosio, Tony Varga, Bárbara Lago, Richi Risco e Karras Martínez são alguns dos artistas que prometem animar as noites em Monte do Gozo.

Os últimos bilhetes para a edição de 2024 do festival serão colocados à venda esta quarta-feira, dia 20 de dezembro, às 12h00 (hora de Portugal continental).

O festival está marcado para os dias 30, 31 de maio e 1 de junho.