O festival O Son do Camiño, que e realiza em Monte do Gozo, em Santiago de Compostela (Espanha), regressa nos dias 12, 13 e 14 de julho. Esta semana, a organização anunciou 38 dos artistas que vão atuar na edição de 2025 - 23 bandas para os palcos principais e 16 DJs para o Palco SON Electro.

Kings of Leon, Bryan Adams, Franz Ferdinan e Bad Gyal são os principais destaques. No próximo ano, o festival vai receber ainda Steve Aoki, Mikel Izal, Estopa, Amaral, Duki, Dani Fernández ou Kase.o.

Os passes para a edição de 2025 do festival já se encontram à venda no site oficial do festival (osondocamino.es), a partir de 135 euros.

Segundo a organização, na edição passada, 41% dos festivaleiros eram de fora da Galiza, com visitantes de países como o Reino Unido, Portugal, Suíça e Itália. Com uma assistência anual próxima das 130 mil pessoas, O Son do Camiño tornou-se no maior evento pago do norte de Espanha e um dos dez festivais com maior afluência no país em 2024.