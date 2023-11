Qual a canção que mais ouvi este ano? E quais os artistas que estiveram em destaque no seu serviço de streaming nos últimos 12 meses? Como já é tradição, o Spotify lançou a ferramenta Wrapped.

A partir de desta quarta-feira, dia 29 de novembro, todos os utilizadores poderão aceder à sua própria experiência personalizada do Wrapped, na aplicação móvel do Spotify em iOS e Android, mas também via web no computador e telemóvel em Spotify.com/Wrapped.

"Todos os anos, o Wrapped celebra a relação com a música e ajuda-nos a refletir sobre o papel desempenhado pelo áudio nas vidas dos utilizadores da plataforma e dos criadores de música", frisa o serviço de streaming.

"Para além de permitir o acesso às músicas e artistas mais ouvidos globalmente, oferece aos utilizadores a possibilidade de terem uma retrospectiva sobre o que ouviram e como se sentiram nos últimos meses", acrescenta o Spotify.

Este ano, o Wrapped apresenta "novas formas de descobrir e celebrar o ano na música".

Novidades do Wrapped:

Eu em 2023: Esta funcionalidade celebra o perfil de streamer de cada um, revelando uma das 12 personagens que melhor descrevem cada utilizador, como Shapeshifter (o utilizador que muda rápido de um artista para outro), o Luminary (o que aprecia música mais mexida do que os outros) ou Alchemist (o utilizador que cria mais playlists próprias do que os outros).

Sound Town: Através desta nova funcionalidade, cada utilizador vai ter uma cidade atribuída baseada nos seus hábitos de consumo e gostos musicais partilhados. Os hábitos musicais são partilhados de forma surpreendente em comunidades de todo o mundo, e o Wrapped 2023 celebra isso mesmo.

Wrapped Feed: Mesmo no ecrã inicial do Spotify, o Wrapped Feed é o ponto de encontro único para tudo o que está relacionado com o Wrapped, incluindo as melhores listas de reprodução editoriais, produtos dos artistas preferidos, concertos perto e muito mais.

O Spotify tem também a experiência personalizada 'Wrapped' para artistas e criadores de podcasts, que poderão aceder ao seu próprio microsite para perceberem como têm sido escutados pelos seus fãs e seguidores.