Qual a canção que mais ouvi este ano? E quais os artistas que estiveram em destaque no seu serviço de streaming nos últimos 12 meses? Como já é tradição, o Spotify lançou a ferramenta Wrapped.

A edição de 2024 foi disponibilizada esta quarta-feira, dia 4 de dezembro. Os utilizadores já podem aceder à sua própria experiência personalizada do Wrapped, na aplicação móvel do Spotify em iOS e Android. Também pode aceder via computador - ver aqui.

Além da música, o Wrapped 2024 destaca os podcasts que mais ouviu no último ano.