Depois de um debate de anos sobre se os BTS mereciam uma isenção do serviço militar obrigatório de 18 meses, o membro mais velho do grupo, Jin, alistou-se no ano passado, e os restantes este ano.

J-Hope e Suda se alistaram-se há meses, e RM e V fizeram-no hoje. Os dois últimos membros do grupo iniciam o treino básico de cinco semanas num acampamento do Exército, informou a agência Yonhap.

O septeto BTS tornou-se um fenómeno global capaz de esgotar estádios em todo o mundo e liderar as tabelas de popularidade nos Estados Unidos, gerando milhões de dólares para a economia sul-coreana. "Estarei de volta depois de fazer um bom trabalho", disse Jimin na noite desta segunda-feira, numa transmissão ao vivo na plataforma Weverse.

O presidente da agência que representa os BTS, Bang Si-hyuk, afirmou há meses que obrigar a banda a cumprir o serviço militar trava o crescimento global da K-pop.

A Coreia do Sul concede isenções do serviço militar a algumas pessoas, como atletas vencedores de medalhas olímpicas e alguns músicos clássicos, mas as estrelas da K-pop não são elegíveis pelo programa atual.

Numa indústria competitiva, onde os artistas podem ser facilmente substituídos, alguns artistas do género tiveram dificuldade em retomar as suas carreiras depois de cumprirem o serviço militar.