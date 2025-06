Mais duas estrelas do grupo sul-coreano de K-pop BTS concluíram na quarta-feira (11) o serviço militar, o que aproxima a banda de uma reunião aguardada, em que promete aos fãs "uma versão melhor".

Mais de mil fãs reuniram-se no local onde os cantores Jimin e Jungkook concederam uma conferência de imprensa, perto das duas bases militares de onde foram dispensados.

Grupo musical mais lucrativo da Coreia do Sul, os BTS pausaram as suas atividades em 2022 para que seus sete membros concluíssem o serviço militar obrigatório, exigido a todos os homens sul-coreanos com menos de 30 anos devido às tensões com a Coreia do Norte.

Conferência de imprensa de Jungkook e Jimin dos BTS a 11 de junho de 2025

"Muito obrigado por nos aguardarem durante todo este tempo", disse Jungkook. "Vamos preparar-nos bem e mostrar-vos uma versão ainda melhor de nós mesmos."

Jimin, de 29 anos , contou que o Exército "não foi um lugar fácil".

"Ainda assim, levo comigo muitas lembranças significativas, que vou guardar por muito tempo", salientou.

Seis membros dos BTS já concluíram o serviço militar. O último, Suga, deverá fazê-lo na semana que vem.

Fãs dos BTS a 11 de junho de 2025

Fãs de todo o mundo começaram a chegar ao local da entrevista às 3h locais, para ver os seus ídolos.

"Acho que vou chorar", disse a portuguesa Anaisa Silva, de 30 anos.

"Sou 'Army' há nove anos, e esta é a primeira vez que os vejo", contou, citando o nome do fã-clube global do grupo.

"Devido à longa pausa militar de todo a banda, espera-se que este regresso tenha um impacto global maciço em todas as frentes: streaming, venda de álbuns e concertos", disse à France-Presse Yoo Sung-man, analista da Leading Investment and Securities.