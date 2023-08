Dezasseis artistas nacionais vão atuar dias 15 e 16 de setembro, em três praças do centro histórico de Viana do Castelo, na sexta edição do festival urbano Bate Forte, com orçamento de 150 mil euros, foi hoje divulgado.

Jáfu'mega, Camané, The Legendary Tigerman e Mimicat são alguns dos nomes que vão atuar nas Praças da República, da Liberdade e da Erva. Na sexta edição, apresentada em conferência de imprensa realizada na Praça da Erva, vão ainda atuar ainda Nenny, Rita Rocha, Soraia Tavares, Milhanas, Valter Lobo, Russo, Domingues, Beatbombers, Bianca Barros, S. Pedro, Meestre e, Paulo Baixinho. "Não é mais um festival ou apenas um festival, é um festival que está entroncado numa estratégia de promoção territorial de uma cidade, um concelho e um distrito. É um festival que pretende atrair pessoas para conhecerem a cidade, os que investem e, sobretudo, os que cá residem", destacou o vereador da Cultura. Manuel Vitorino, que se encontrava ladeado pelos artistas Rita Rocha, Paulo Baixinho e Valter Lobo, que vão atuar no Bate Forte, explicou que o cartaz foi escolhido através de um concurso público, lançado pela autarquia, com um valor base de 150 mil euros mais IVA, ao qual concorreu apenas uma empresa, a Sons em Trânsito, que apresentou um total de 45 artistas possíveis. Daqueles 45 nomes, foram selecionados os 16 que compõem o cartaz do Bate Forte. "A edição de 2023 procura fazer jus ao que tem sido a oferta cultural do município, sem desmandos financeiros ter um festival que dá palco aos artistas nacionais, nomes consagrados e outros que são revelação e para o território e que se vão afirmando no panorama musical nacional", especificou. Manuel Vitorino adiantou que o cartaz foi escolhido através de concurso público, lançado pela autarquia, com um valor base de 150 mil euros mais IVA e, ao qual concorreu apenas uma empresa, a Sons em Trânsito, que apresentou um total de 45 artistas possíveis. O vereador da Cultura destacou o cartaz eclético do festival que apresenta vários estilos musicais desde o hip-hop, fado, rock, pop e artistas com influências de blues. "Nos três palcos onde decorre o festival gera-se interação entre o público e os artistas, permitindo também que as pessoas percorram as ruas, frequentem o comércio, a restauração, os cafés, pastelarias e os bares, criando um ambiente de festa", referiu.