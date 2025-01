De acordo com a Apoiarte – Associação de Apoio aos Artistas, a primeira edição do festival inclui oito “concertos intimistas”, de Camané, Marisa Liz, Paulo de Carvalho, Toy, José Cid, Ana Bacalhau, Carolina de Deus e Marco Rodrigues.

Os espetáculos decorrem no Teatro Armando Cortez, na Casa do Artista, instituição fundada em 1999 para dar apoio a pessoas das artes e do espetáculo, que, além do teatro, conta com uma residência para artistas, uma Escola/Academia, um espaço de restauração, uma biblioteca e um espaço expositivo, a Galeria Raul Solnado.

O festival Na Minha Casa começa a 13 de janeiro com Camané. Seguem-se Marisa Liz (14 de janeiro), Paulo de Carvalho (20 de janeiro), Toy (21 de janeiro), José Cid (27 de janeiro), Ana Bacalhau (28 de janeiro), Carolina de Deus (3 de fevereiro) e Marco Rodrigues (4 de fevereiro).

Os bilhetes custam 25 euros, para cada dia, e o início dos concertos está marcado para as 21h00.