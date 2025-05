“Preparámos um programa extenso, com um conjunto de atividades que reflete uma abordagem transversal às diferentes áreas, desde a cultura, animação, turismo, passando pela educação, património, sustentabilidade, ambiente, desporto, etc.”, afirmou o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos.

O município apresentou, em conferência de imprensa, o programa das “Festas da Cidade 2025” e da agenda de verão, detalhando os eventos que decorrem de maio a setembro, inseridos na vasta programação que assinala o centenário de elevação a cidade.

Embora seja a 20 de julho que se completam os 100 anos desde que Vila Real foi elevada à condição de cidade, o programa “Cem Anos | Cem Momentos” arrancou em março e estende-se até ao final de dezembro.

Para Rui Santos, as festas da cidade, “um verdadeiro cartão de visita” para os turistas, são, também, “há muito, um momento especial no calendário da comunidade”.

“São dias em que celebramos a nossa história, a nossa cultura e a nossa identidade, mas acima de tudo as nossas pessoas. Este ano preparámos uma programação que honra o nosso passado, valoriza o presente e aponta, com confiança, para o futuro”, reiterou o autarca.

Mara Minhava, vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara de Vila Real, acredita que o programa ajuda a atrair visitantes à cidade, ao mesmo tempo que o facto de muitas iniciativas se realizarem no centro histórico impulsiona o comércio local.

Os concertos a ter lugar na Praça do Município são gratuitos, tal como a grande maioria dos eventos programados até setembro.

Uma das novidades deste ano é a contratação de DJs locais e nacionais que vão atuar após os concertos, uma sugestão dada pelos vilarealenses, de acordo com Mara Minhava.

O programa inclui mais de 100 atividades das mais diversas áreas, destinadas a todas as gerações, e inclui concertos de Plutónio (09 de junho), Diogo Piçarra (10 de junho), Carlão (13 de junho), Rui Veloso (28 de junho) e Sara Correia (29 de junho).

O programa de animação abrange, ainda, a celebração dos três santos populares - Santo António, São João e São Pedro - e a 54.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, que decorre entre 04 e 06 de julho e inclui a atuação da banda Xutos e Pontapés (04 de julho).

A banda inglesa James atua a 05 de julho, sendo a escolha internacional da autarquia para integrar as comemorações do centenário de elevação a cidade.

No Santo António realizam-se as marchas populares, onde participam as 20 freguesias do concelho, bem como a tradicional feira de gado, o concurso nacional de gado maronês e as “Bilíadas”, dedicadas aos jogos tradicionais.

O festival Rock Nordeste decorre entre 20 e 21 de junho e, “pela primeira vez, exclusivamente organizado pela equipa do município de Vila Real”, anunciou a vereadora da cultura.

Em julho arrancam os Concertos de Verão do Teatro Municipal, bem como o Ciclo de Artes de Rua – Arruada - que se estenderá pelo centro da cidade.