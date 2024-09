Janeiro está de regresso. Depois de vários meses a abrir a cortina de "Fugacidade", com singles como "Deus Algoritmo" ou “LEGO", o artista editou o seu novo disco.

"Fruto de um jogo de palavras que conjuga a fugacidade interior, intrínseca á vida citadina, e à fuga da cidade que inspirou Janeiro para este novo longa duração, começado no Alentejo, em Melides, este novo trabalho de originais atravessa várias facetas do cantautor, que nunca, em nenhum dos discos anteriores, se sentiu tão confortável para viajar na sua paleta musical, como em 'Fugacidade'", explica o comunicado.

As 13 novas canções do artista já se encontram disponíveis em todos os serviços de streaming de música e serão apresentadas ao vivo. No dia 28 de setembro, o cantor atua no Mouco, no Porto, e a 19 de outubro sobe ao palco do Capitólio, em Lisboa.