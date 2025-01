Chico Bernardes regressa a Portugal em abril para dois concertos. O cantor brasileiro vai subir ao palco do Capitólio, em Lisboa, a 9 de abril, seguindo depois para o Outsite Mouco, no Porto, no dia 11.

O cantor, compositor e multi-instrumentista natural de São Paulo é filho do compositor Maurício Pereira e irmão de Tim Bernardes. Em 2019, com apenas 20 anos, lançou o seu álbum de estreia e fez a sua primeira digressão por várias capitais brasileiras e por Portugal, apresentando-se em concertos intimistas a solo, apenas com a sua voz, guitarra e piano.

Inspirado por artistas como Nick Drake, Ryuichi Sakamoto, Angelo De Augustine, Gilberto Gil, Joni Mitchell e Steve Reich, Chico Bernardes "cria uma fusão única de sonoridades vintage e modernas". "A sua música envolve narrativas íntimas e pessoais, com tons experimentais e existencialistas e uma sonoridade enraizada na autenticidade e na exploração", destaca a Last Tour.