Trata-se de um programa comemorativo dos 480 anos da chegada dos portugueses ao Japão, em 1543, apresentando um repertório de peças vocais e instrumentais de Portugal e do Japão.

As peças serão interpretadas num piano de mesa Broadwood & Sons de 1804, propriedade de Michio O’Hara, e o programa apresenta peças de compositores portugueses do século XVIII, também do compositor italiano Giuseppe Domenico Scarlatti e música contemporânea do Japão.

Do programa constam os nomes de Alberto José Gomes da Silva (1713-1795), Marcos Portugal (1762-1830), António Silva Leite (1759-1833), Domenico Scarlatti (1685-1757), Tadasuke Ohno (1895-1929), Teiichi Okano (1878-1941) e Toraji Ohnaka (1896-1982).

O programa conta com a coorganização do Espaço-Japão Lisboa e o apoio Sociedade Luso-Nipónica de Nagoya.