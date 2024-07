Jessie J revelou este fim de semana na sua conta no Instagram que tem transtorno do défice de atenção e hiperactividade e perturbação obsessivo-compulsiva (POC). Nas redes sociais, a artista britânica contou que foi diagnosticada há três meses.

"Fez-me repensar toda a minha vida.A minha maneira de ser, a minha maneira de lidar com as coisas. As relações que tive. Como trabalho e como amo", escreveu a cantora, frisando que a maternidade deixou os sintomas "mais expostos".

"É estranho quando sabemos que temos sido um pouco diferentes e que sentimos as coisas de maneira diferente durante toda a nossa vida e, finalmente, um dia, quando menos esperamos, alguém nos explica realmente o porquê", explicou, acrescentando que, por vezes, ter POC ou défice de atenção "pode ser um superpoder, desde que se olhe da perspectiva certa e se tenha o apoio certo".

"E sei que há tantas pessoas que estão a passar pelo mesmo e, honestamente, estou a estender a minha mão para lhes dar a mão e porque preciso que a minha também seja segurada", confessou Jessie J.

Na publicação, onde partilha um vídeo da sua adolescência, a artista conta ainda que "viveu com mil listas" durante toda a sua vida: "Fez-me gostar ainda mais de mim própria. Estou a abraçar o meu eu de 11 anos que limpava as sapatilhas com uma escova de dentes quando estava stressada e que até hoje viveu com mil listas para não sentir que a vida se vai desmoronar".

"Um brinde ao facto de nos conhecermos ainda mais ao longo da vida. E a amarmo-nos sempre. Nada na vida nos define, mas nos ajuda a crescer e nos tornar uma versão mais íntegra de nós mesmos", rematou.