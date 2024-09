Em "Ellen Degeneres: For Your Approval", que chegou à Netflix esta terça-feira, dia 24 de setembro, a humorista fala sobre o fim do seu programa diário - o talk show chegou ao fim em 2022 depois de vários rumores sobre uma "cultura de trabalho tóxica" nos bastidores.

"Correram comigo da televisão. Por ser má. Pois foi. Não se pode ser mau no mundo do espetáculo. Não se pode ser mau no mundo do espetáculo. Aonde quer que vá, sei que ouviram dizer isso", lembra a comediante norte-americana.

No seu novo especial, Ellen Degeneres defende que é a segunda vez que a afastam do mundo do espetáculo."Para quem está a contar, é a segunda vez que correm comigo do ar. Primeira vez foi porque me assumi como gay. Nada de gays no mundo do espetáculo", graceja.

"Ainda vão correr comigo uma terceira vez por ser velha. Má, velha e gay. O trio maravilha", acrescenta.

Ao longo de uma hora e 10 minutos, a humorista, confessa que tem Perturbação obsessivo-compulsiva (POC) e défice de atenção. "Estou feliz por não ser uma patroa, uma marca ou um cartaz. Sou só uma pessoa multifacetada com diferentes emoções. Posso estar feliz ou triste, sentir-me comovida ou frustrada. Tenho POC e défice de atenção. Sou honesta, generosa, sensível e atenciosa. Mas sou dura, impaciente, exigente e direta. Sou uma mulher forte", remata, recebendo uma ovação do púbico.

Os rumores sobre o ambiente tenso nos bastidores do talk show começaram a ganhar corpo com uma publicação de 2020 no site BuzzFeed, que afirmava que o programa tinha uma "cultura de trabalho tóxica", incluindo assédio sexual, bullying e racismo.

Três produtores foram demitidos, e DeGeneres foi acusada de não ser tão agradável com os funcionários em particular como era em público.

No especial, a apresentadora sublinha que já não pensa tanto no que as pessoas pensam sobre si. "Passei a vida inteira a tentar fazer outros felizes e preocupei-me demasiado com o que pensavam de mim. A ideia de que pensavam que eu era má é devastadora e corroeu-me durante muito tempo. Mas com o tempo ganhamos outra visão. É a parte boa de envelhecer (...) Ao mudar de perspetiva, percebemos que preocuparmo-nos com o que pensam é, até certo ponto, saudável", conta.

"Mas não se afetar a saúde mental. Depois de passar uma vida inteira a preocupar-me, não consigo mais. Já não ligo... posso escolher as pessoas que pensam que sou uma pessoa má ou as que pensam que sou apreciada", frisa a humorista.

Segundo a humorista, este será o último especial de comédia da sua carreira. "Ellen fala da vida pessoal e revela o que andou a fazer desde que foi expulsa do mundo do espetáculo. Dos aspetos corriqueiros de criar galinhas e estacionar de lado à dura realidade de ser tão conhecida, vai às suas origens no stand-up, fazendo-nos rir com as realidades que a vida tem de mais absurdas e autênticas", resume o serviço de streaming.

"Para responder às perguntas que todos estão me fazem — Sim, vou falar sobre isso. Sim, este é o meu último especial. Sim, Portia é mesmo tão bonita na vida real", disse DeGeneres em comunicado citado pela Variety.

"Ellen Degeneres: For Your Approval" sucede a "Relatable", estreado em 2018. O novo especial foi produzido pela humorista em colaboração com a sua esposa, Portia de Rossi, Ben Winston e com a Fulwell 73 Productions.