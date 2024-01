A iniciativa, que vai ter lugar entre 11 e 31 de maio, é promovida pela Associação de Municípios do Alentejo Central (AMCAL), constituída precisamente por aquelas cinco câmaras municiais, três do distrito de Beja (Alvito, Cuba e Vidigueira) e duas do distrito de Évora (Portel e Viana do Alentejo).

O festival, que vai na segunda edição, aposta na cultura e no património enquanto “fatores de promoção, valorização e desenvolvimento do território”, explicou a AMCAL.

A ideia de base “consiste na associação de alguns dos maiores nomes da música portuguesa aos mais icónicos monumentos e sítios dos concelhos que integram” a associação de municípios, frisou.

“Criar concertos únicos, num formato intimista, em que, associado à performance de cada artista, se aposta na valorização cénica do espaço e de cada monumento, é o desafio do Alentejo Encantado”, assinalou a entidade promotora.

Na temporada deste ano, cujos locais específicos dos concertos não foram ainda divulgados, o espetáculo inaugural vai ser protagonizado por Dino D’Santiago, em Viana do Alentejo, a 11 de maio, subindo ao palco, no vizinho concelho de Alvito, no dia 17, o músico Miguel Araújo.

A localidade de Pedrógão, no concelho de Vidigueira, vai acolher Nena, no dia 24 de maio, e, no dia seguinte, é a vez de Bárbara Tinoco atuar em Portel.

O espetáculo de encerramento do segundo Festival Alentejo Encantado, a 31 de maio, vai ter lugar na vila de Cuba, com Jorge Palma.

“O acesso aos concertos é gratuito, mas os lugares disponíveis são limitados pelas características dos espaços”, alertou a organização, afiançando que, em breve, divulgará o local dos espetáculos desta temporada.

A Associação de Municípios do Alentejo Central foi constituída em 1991 e tem como principais áreas de atividade: ambiente e gestão de resíduos, abastecimento de água para consumo humano em alta (até julho 2010), saneamento básico, turismo, cultura e património.

Constituída pelos cinco municípios já referidos, serve uma população de 22.895 habitantes, com 21 freguesias e uma área total de 1.749 quilómetros quadrados.