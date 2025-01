A iniciativa, que vai ter lugar entre os dias 16 e 31 de maio, pretende “proporcionar experiências únicas” com concertos “num formato intimista” em “icónicos monumentos e locais” dos concelhos de Viana do Alentejo e Portel, no distrito de Évora, e Alvito, Cuba e Vidigueira, no distrito de Beja.

O evento é promovido pela Associação de Municípios do Alentejo Central (AMCAL) e junta, pela primeira vez, no seu cartaz os artistas Sara Correia, Tiago Bettencourt e Fernando Daniel, a par dos repetentes Pedro Abrunhosa e Jorge Palma.

“Depois do sucesso alcançado nas primeiras edições, o festival volta a realizar-se este ano, reafirmando o seu compromisso com a promoção da cultura, do ambiente e do turismo na região”, realçou a entidade organizadora, em comunicado.

O festival aposta em concertos que unem “alguns dos maiores nomes da música portuguesa” à “beleza cenográfica dos monumentos” e à “singularidade e património cultural de cada município”.

A fadista Sara Correia é a responsável por inaugurar a edição deste ano, a 16 de maio, em Portel. No dia seguinte, Tiago Bettencourt vai atuar em Viana do Alentejo e, no dia 24, é a vez de Fernando Daniel protagonizar um espetáculo em Vidigueira.

A encerrar, nos dias 30 e 31 de maio, estão programados concertos dos músicos Pedro Abrunhosa e Jorge Palma, que atuam pela segunda vez neste festival, em Cuba e em Vila Nova da Baronia (Alvito).

A organização indicou que o acesso aos concertos é gratuito, mas os lugares são limitados, “devido às características dos espaços históricos que acolhem os eventos”.

Os locais específicos onde vão decorrer os concertos, agendados sempre para as 21h30, deverão ser divulgados em breve, acrescentou.

A Associação de Municípios do Alentejo Central foi constituída em 1991 e tem como principais áreas de atividade: ambiente e gestão de resíduos, abastecimento de água para consumo humano em alta (até julho 2010), saneamento básico, turismo, cultura e património.

Constituída por aqueles cinco municípios alentejanos, a AMCAL serve uma população de 22.895 habitantes, distribuída por 21 freguesias, numa área total de 1.749 quilómetros quadrados.