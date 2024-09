Os concertos de Kamasi Washington em Portugal foram adiados. "O multi-instrumentista e compositor norte-americano teve, no entanto, de adiar a sua digressão europeia para 2025", explica o comunicado.

Devido a uma grave lesão nas costas, Kamasi Washington lamenta anunciar o adiamento dos seus concertos na Europa", acrescenta. Os espetáculos agendados para o outono deste ano vão acontecer na primavera do próximo ano.

Em Portugal, o artista vai atuar a 25 de março no Hard Club, no Porto. No dia seguinte, 26, Kamasi Washington sobe ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Os bilhetes já comprados continuam válidos para as novas datas e os poucos restantes continuam à venda em bol.pt e locais habituais. "No entanto, quem quiser o reembolso poderá fazê-lo no local da compra a partir de 16 de setembro", explica a promotora.