O concerto dos Kings of Leon na edição de 2025 do NOS Alive foi cancelado devido a um lesão grave do vocalista Caleb Followill. "Por motivos alheios à organização do NOS Alive e no seguimento de uma lesão grave de Caleb Followill, o concerto dos Kings of Leon no NOS Alive 25, agendado para o dia 12 de julho no Passeio Marítimo de Algés, não irá acontecer", adiantou a organização nas redes sociais.

"É com tristeza que damos esta notícia, mas com entusiasmo que vos dizemos que estamos a trabalhar para garantir uma nova confirmação, que contamos anunciar muito em breve. Continuamos a trabalhar para a 17ª edição do NOS Alive e contamos contigo para a tornar memorável", acrescentou a Everything Is New.

Segundo a promotora, todas as informações relativamente aos bilhetes serão anunciadas muito em breve em nosalive.com e nos nossos canais oficiais.

"Ao Caleb Followill desejamos as rápidas melhoras e esperamos ver os King of Leon muito em breve", remata a organização.