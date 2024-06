Katy Perry está a preparar o seu regresso à música e aos palcos. A artista é uma das cabeças de cartaz da edição de 2024 do Rock in Rio Brasil, que acontece no início de setembro no Rio de Janeiro.

Em Paris, em conversa com os fãs, a cantora confirmou que está a preparar uma nova digressão.

Já durante um direto no Instagram, em resposta a um fã português, Katy Perry falou sobre Portugal. "Portugal? Claro... porque não? Nós adoramos Portugal", disse a cantora norte-americana.

Katy Perry atuou apenas duas vezes em Portugal - a artista estreou-se em Lisboa, no Campo Pequeno, em 2011, e regressou em 2918 para um concerto no Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista.

Katy Perry está a preparar o seu regresso à música com uma grande campanha de marketing. A cantora norte-americana lançou o seu último álbum, "Smile", em 2020, e anunciou recentemente que o primeiro single do novo disco chega 11 de julho.

Para promover o tema "Woman's World", na terça-feira, dia 25 de junho, a artista saiu à rua em Paris com um vestido vermelho com uma cauda com cerca de 200 metros e onde se podia ler a letra da canção.

“She’s a winner, champion/ Superhuman, number one/ She’s a sister, she’s mother (...) Open your eyes, just look around and you’ll discover/ You know/ It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it", podia ler-se no vestido vermelho de Katy Perry.