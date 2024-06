Katy Perry está a preparar o seu regresso à música com uma grande campanha de marketing. A cantora norte-americana lançou o seu último álbum, "Smile", em 2020, e anunciou recentemente que o primeiro single do novo disco chega 11 de julho.

Para promover o tema "Woman's World", esta terça-feira, dia 25 de abril, a artista saiu à rua em Paris com um vestido vermelho com uma cauda com cerca de 200 metros e onde se podia ler a letra da canção.

“She’s a winner, champion/ Superhuman, number one/ She’s a sister, she’s mother (...) Open your eyes, just look around and you’ll discover/ You know/ It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it", podia ler-se no vestido vermelho de Katy Perry.

Veja o vídeo: