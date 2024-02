Killer Mike viu este domingo, dia 4 de novembro, uma das melhores noites da sua vida profissional. O rapper conquistou três Grammys nas categorias de música rap, mas foi detido logo depois de receber os galardões.

Nas redes sociais, foram partilhados vários vídeos da detenção do artista. Segundo o The Hollywood Reporter, um agente da polícia adiantou que o rapper estava acusado de uma contra-ordenarão não relacionada "com o que aconteceu dentro da arena".

Na cerimónia dos Grammys, Killer Mike venceu os prémios de Melhor Álbum Rap, Melhor Canção Rap e Melhor Atuação em Rap.