Katie Melua, cantora britânica conhecida por "If You Were a Sailboat", um dos êxitos de 2007, lançou esta quinta-feira, dia 12 de janeiro, um novo single. "Golden Record", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música, é a primeira amostra do álbum "Love & Money".

O novo disco da artista chega a 24 de março. O lançamento do álbum segue-se ao anúncio da digressão na Europa, que decorrerá em abril e maio, e que incluirá um espetáculo no The Royal Albert Hall, em Londres, no dia 16 de maio.

Produzido por Leo Abrahams (Ghostpoet, Brian Eno, Regina Spektor), "Love & Money" foi gravado no verão de 2022, nos Real World Studios, de Peter Gabriel, numa altura em que Katie estava grávida do primeiro filho.

"Uma coleção de canções esculpidas com gratidão pela sua criadora e pela positividade encontrada num novo relacionamento, também abordando a autoaceitação perante a mudança e as suas tentativas de livrar-se “daquela crença que a felicidade tem menos peso que o seu oposto", frisa o comunicado.