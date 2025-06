Editado em 1998 e nomeado para quatro Grammys, "Ray of Light" é dos álbuns mais populares e aclamados de Madonna. Produzido pelo britânico William Orbit, marcou uma viragem para a pop eletrónica dançável no percurso da cantora e contém alguns dos seus singles mais emblemáticos, da faixa-título a "Frozen" ou "Nothing Really Matters".

Este verão, a norte-americana revisita o disco através de várias remisturas reunidas em "Veronica Electronica", com edição agendada para dia 25 de julho. Idealizado no fim da década de 1990, o álbum de novas versões ficou arquivado durante 26 anos e inclui remisturas de Peter Rauhofer, Sasha, BT, Victor Calderone ou do próprio William Orbit, além da demo de "Gone, Gone, Gone".

"Skin (The Collaboration Remix Edit)" é a primeira amostra do disco.

"Veronica Electronica" chegará em formato digital e em vinil prateado.

Alinhamento de "Veronica Electronica":

Lado A

1. "Drowned World/Substitute For Love" - BT & Sasha Bucklodge Ashram New Edit

2. "Ray Of Light" - Sasha Twilo Mix Edit

3. "Skin" - The Collaboration Remix Edit

4. "Nothing Really Matters" - Club 69 Speed Mix Meets The Dub

Lado B

1. "Sky Fits Heaven" - Victor Calderone Future New Edit

2. "Frozen" - Widescreen Mix and Drums

3. "The Power Of Good-Bye" - Fabien's Good God Mix Edit

4. "Gone, Gone, Gone" - Original Demo Version*