Leo Middea, músico brasileiro que conquistou o segundo lugar na classificação na última edição do Festival da Canção, está a celebrar 10 anos de carreira com concertos especiais.

No dia 10 de outubro, o artista sobe ao palco da Casa da Música (Sala 2)no Porto, e será uma estreia no formato com banda. Já no dia 12, o brasileiro atua no Estúdio Time Out, em Lisboa.

Leo Middea escolheu Portugal para viver há sete anos: o músico proclama o seu amor às cidades e bairros portugueses através de canções como “Lisbon, Lisbon”, “Bairro da Graça” ou “Freguesia de Arroios”. Cinco discos e dez anos depois da primeira digressão na Argentina, apenas com 18 anos e uma guitarra como companhia, o músico é considerado um dos mais promissores nomes da MPB.

Em 2023, o jovem artista deu 65 concertos em oito países distintos e três continentes. Em Junho do mesmo ano editou o seu quinto álbum, “Gente”, que conta com a participação especial de Mallu Magalhães em “Borboleta Efeito” e de Curandeira e Béesau.