Liniker, que atuou este fim de semana no Festival Coala e que vai subir ao palco do Primavera Sound Porto 2025, anunciou dois concertos especiais em Portugal. A cantora brasileira vai estrear-se no MEO Arena, em Lisboa, a 10 de outubro e, no dia 11, vai subir ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

"A digressão europeia de 'Caju', o seu segundo álbum, chega ao nosso país, pela primeira vez na íntegra, depois de esgotar espetáculos em Londres, Paris e Amesterdão, com um espetáculo aclamado pela crítica e pelo público", destaca a promotora em comunicado.

Cantora, compositora e uma das figuras mais influentes da música brasileira contemporânea, Liniker é um dos grandes nomes da nova geração da MPB, com uma carreira "marcada por inovação estética, presença arrebatadora em palco e um contributo cultural de forte impacto social".

Em 2022, Liniker fez história ao tornar-se a primeira artista trans brasileira a vencer um Grammy Latino, com o álbum de estreia a solo, “Indigo Borboleta Anil”, distinguido na categoria de “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira”. Um ano depois, em 2023, foi convidada a integrar a Academia Brasileira de Cultura, assumindo o lugar de Elza Soares.

Em 2024, a artista voltou a destacar-se ao vencer quatro troféus no Prémio Multishow, incluindo o de Artista do Ano.