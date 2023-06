Depois da atuação no festival de Glastonbury, Lewis Capaldi confirmou que vai fazer uma pausa nas digressões para se concentrar na sua saúde mental e física. Na sua conta no Instagram, o artista sublinhou que ainda está que ainda está "a aprender a adaptar-se ao impacto da da síndrome [de Tourette]".

"No sábado, ficou claro que preciso dedicar muito mais tempo à minha saúde mental e física para poder continuar a fazer tudo o que adoro", escreveu o músico. "Esta é a decisão mais difícil da minha vida", confessou nas redes sociais.

No passado dia 24 de junho, Lewis Capaldi subiu ao palco do festival inglês e não conseguiu terminar a atuação. No final do espectáculo, ao som de "Someone You Loved", a voz do artista falhou devido aos tiques motores causados pela síndrome de Tourette.

O músico pediu desculpa e o público ajudou-o a terminar a canção. Nas redes sociais, o vídeo do momento emocionou os fãs e tornou-se viral.

Veja o vídeo: