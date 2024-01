Depois da atuação no festival de Glastonbury, Lewis Capaldi anunciou que iria fazer uma pausa nas digressões para se concentrar na sua saúde mental e física. Na sua conta no Instagram, o artista sublinhou que ainda está "a aprender a adaptar-se ao impacto da síndrome [de Tourette]".

Já no passado domingo, dia 31 de dezembro, o britânico confirmou que vai continuar afastado dos palco. "Vou continuar a reservar algum tempo para cuidar de mim", escreveu, adiantando que tem sido acompanhado por "profissionais incríveis" que o têm ajudado a lidar melhor com a síndrome de Tourette e a ansiedade.

"Estou muito feliz em dizer que notei uma melhoria acentuada desde que decidi tirar uma folga em junho", confessou o músico.

No comunicado, Lewis Capaldi anunciou também o lançamento de uma versão especial do seu mais recente disco. "Broken By Desire to Be Heavenly Sent (Extended version)" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com cinco novas canções.

"Quero ter certeza absoluta de que estou 100% antes de voltar para mais concertos e fazer o que mais adoro. Estas canções significam muito para mim", rematou.