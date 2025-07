Cláudia Pascoal vai fazer uma pausa na sua carreira e "desaparecer das redes" para cuidar da "sua saúde mental e do seu bem-estar".

"Ontem enviaram-me este pequeno texto: 'Emocionalmente, estou triste. Mentalmente, estou cansada. Espiritualmente, estou morta. Fisicamente, eu sorrio'. Achei que era exatamente esta a descrição perfeita para a primeira foto. Custa-me muito admitir, mas preciso parar", começou por escrever a artista na sua conta no Instagra,.

No texto, a cantora sublinha que, "neste momento, o mais importante é cuidar" de si: "Preciso de me afastar um pouco da minha profissão, mesmo sabendo o quanto ela significa para mim. Neste momento, o mais importante é cuidar de mim, da minha saúde mental, do meu bem-estar. Já percebi que continuar neste ritmo só me vai levar a um lugar ainda mais difícil".

"Quando estiver pronta, volto — mais forte, mais consciente e, acima de tudo, mais em paz comigo mesma. Muito obrigada à incrível paciência e profissionalismo da @tesunaestsp (41 mulheres), da amizade da iolanda e de toda a minha equipa, banda, família e amigos (que ao fim ao cabo, são todos a mesma coisa)", acrescentou.

"Esperançosamente, em breve. Até lá, vou desaparecer das redes, porque sinto que isso vai me ajudar bastante na recuperação! Um abraço apertado para todos de onde sinto amor", rematou.