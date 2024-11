A Autoridade da Concorrência deu ‘luz verde’ à compra da promotora Ritmos & Blues e da gestora do MEO Arena pela Live Nation, anunciada em abril de 2023, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Live Nation destaca que "esta iniciativa marca um grande investimento em Portugal por parte da Live Nation, destacando o compromisso de reforçar o entretenimento ao vivo com mais espetáculos locais e internacionais no país".

"Com capacidade para 20 mil pessoas, a MEO Arena é o principal recinto coberto de Portugal e um dos maiores da Europa. Desde a sua abertura, em 1998, para a Expo 98, já recebeu estrelas mundiais como Harry Styles, Dua Lipa, Adele, André Rieu ou Travis Scott", lembra a promotora.

De acordo com a Live Nation, estão planeadas renovações para modernizar os lugares premium, skyboxes, camarins e concessões, melhorando a "experiência geral dos fãs e tornando a arena mais atraente para os artistas visitantes". "A Live Nation também reforçará a política da sustentabilidade já existente da MEO Arena, concentrando-se na redução do impacto ambiental e no aumento dos benefícios sociais, em linha com os compromissos Green Nation", acrescenta o comunicado.

"Lisboa é uma das capitais mais vibrantes da Europa, e é uma honra fazermos parte da sua identidade cultural. Com este investimento, estamos comprometidos em trazer mais espetáculos para Portugal, apoiar a economia local e criar experiências incríveis para os fãs", frisa John Reid, Presidente da Live Nation EMEA.

Para Jorge Vinha da Silva, CEO da MEO Arena, a sala de espetáculos "é reconhecida nacional e internacionalmente por acolher os principais espetáculos e eventos em Portugal. "Com este acordo, queremos reforçar a reputação da arena como destino cultural e sentimos que a Live Nation é o parceiro estratégico ideal para alcançar esse objetivo. Estamos muito entusiasmados por entrar nesta nova era, não só para a MEO Arena, mas também para Portugal”, acrescentou.

Em comunicado, a empresa destaca que as operações diárias da MEO Arena continuarão a ser geridas pela atual equipa, com o apoio da rede global da Live Nation.

"A aquisição segue a aprovação formal pela Autoridade da Concorrência portuguesa e está sujeita às condições habituais de fecho. O acordo deverá ser concluído no final de 2024/início de 2025", acrescenta.