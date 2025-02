A banda venezuelana Los Mesoneros estreia-se em Portugal com dois concertos integrados na digressão "Nuestro Año Europa Tour". O grupo de pop/rock atua no dia 23 de março no Hard Club, no Porto, e a 24 de março na República da Música, em Lisboa, ambos os espetáculos marcados para as 21h00.

Nos concertos, a banda apresentará temas do seu mais recente álbum, "Nuestro Año", lançado em 2023, que inclui o single "Diciembre", nomeado para um Grammy Latino na categoria de Melhor Música Pop/Rock. O repertório incluirá também alguns dos maiores sucessos do trio, como "Te Lo Advertí", "El Paraíso" e "Últimas Palabras", que consolidaram a banda como uma das mais influentes da cena musical latina contemporânea.

Formados por Luis Jiménez, Juan Sucre e Carlos Sardi, os Los Mesoneros destacam-se pela fusão entre rock alternativo e sonoridades latinas, num registo que alia intensidade melódica a letras marcadas pela introspeção e emoção. Conhecidos pela forte presença em palco, os concertos prometem uma experiência dinâmica e envolvente para o público português.

Os bilhetes, no valor de 40€, já estão disponíveis para compra online e em lojas físicas.