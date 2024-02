Os Jonas Brothers são a mais recente confirmação para a edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa. A banda vai estrear-se em Portugal no dia 22 de junho, como cabeças de cartaz do Palco Mundo da Cidade do Rock.

A banda composta pelos irmãos Jonas junta-se aos já confirmados Ivete Sangalo, Carolina Deslandes e James. O concerto faz parte da digressão mundial “The Tour”, que tem esgotado estádios e grandes arenas em todo o mundo.

Formados por Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas, os Jonas Brothers destacam-se como um dos grupos mais bem-sucedidos do século XXI. Com mais de 20 milhões de álbuns vendidos, 26 êxitos na Billboard Hot 100 e uma estrela no Passeio da Fama em Hollywood, a banda já deu provas do impacto que tem e continua a ter na indústria da música.

Em 2019, a banda lançou o álbum de platina “Happiness Begins”. Os singles "Only Human" e “Sucker” conquistaram os tops mundiais.. Com a canção “Sucker”, tornaram-se na primeira banda do século XXI a estrear um single com entrada direta para o primeiro lugar da tabela Hot 100 nos EUA.

Em 2023, lançaram "The Album" e iniciaram a digressão global "The Tour", que se estenderá ao longo de 2024, prometendo ser a maior e mais extensa digressão da carreira dos Jonas Brothers. A estreia em Portugal, no Rock in Rio Lisboa, faz parte desta nova era da banda norte-americana.

“Estamos muito entusiasmados por poder realizar o sonho de toda uma geração de fãs dos Jonas Brothers que, finalmente, vão poder vê-los ao vivo em Portugal. Vai ser um dia de emoções à flor da pele, com certeza!”, frisa Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

A 10ª edição do Rock in Rio Lisboa tem data marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no novo recinto no Parque Tejo Lisboa, para celebrar duas décadas de história do festival em Portugal.