Os Jonas Brothers estão confirmados no Rock in Rio Lisboa. A banda norte-americana anunciou o adiamento da digressão europeia devido a conflitos de agenda, segundo informação publicada no seu site oficial, mas mantém o concerto marcado para o dia 22 de junho no Parque Tejo, em Lisboa.

O espetáculo no festival será a primeira passagem da banda pela Europa no verão de 2024. A banda composta pelos três irmãos Jonas vai estrear-se em Portugal, juntando-se como cabeça de cartaz do Palco Mundo aos já confirmados Macklemore, Ivete Sangalo e Carolina Deslandes, bem como aos James, Filipe Karlsson e Kura, que atuam no mesmo dia no Palco Galp.

"Europa. Estamos a alterar os nossos concertos para o final do ano. Agradecemos muito o vosso amor e apoio. Sabemos que isto é um pouco inconveniente, mas estamos ansiosos por partilhar o que está por vir", adiantaram os membros da banda nas redes sociais.

"A digressão europeia pode ter sido adiada, mas nós continuamos prontos para receber os Jonas Brothers no dia 22 de junho, num concerto que dará o pontapé de saída para o resto da tour deles pela Europa, e que irá realizar o sonho de toda uma geração de fãs que, finalmente, vão poder vê-los ao vivo e pela primeira vez em Portugal. Vai ser um dia de muitas emoções, com certeza", afirma Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

Formados por Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas, os Jonas Brothers destacam-se como um dos grupos mais bem-sucedidos do século XXI. Com mais de 20 milhões de álbuns vendidos, 26 êxitos na Billboard Hot 100 e uma estrela no Passeio da Fama em Hollywood, a banda já deu provas do impacto que tem e continua a ter na indústria da música.

Em 2019, a banda lançou o álbum de platina “Happiness Begins”. Os singles "Only Human" e “Sucker” conquistaram os tops mundiais.. Com a canção “Sucker”, tornaram-se na primeira banda do século XXI a estrear um single com entrada direta para o primeiro lugar da tabela Hot 100 nos EUA.

Em 2023, lançaram "The Album" e iniciaram a digressão global "The Tour", que se estenderá ao longo de 2024, prometendo ser a maior e mais extensa digressão da carreira dos Jonas Brothers. A estreia em Portugal, no Rock in Rio Lisboa, faz parte desta nova era da banda norte-americana.

A 10ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no Parque Tejo-Lisboa, onde vai ser construída a nova Cidade do Rock que vai receber a edição que celebra os 20 anos do festival em Portugal.

ROCK IN RIO LISBOA 2024

SÁBADO, 15 DE JULHO

PALCO MUNDO

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

PALCO GALP

Europe

Hybrid Theory

Pluto

PALCO NOVO

Rival Sons

DOMINGO, 16 DE JULHO

PALCO MUNDO

Ed Sheeran

Calum Scott

Jão

Fernando Daniel

PALCO GALP

Lukas Graham

Jake Bugg

Carolina de Deus

Diego Miranda

PALCO NOVO

Lauren Spencer Smith

Iñigo Quintero

SÁBADO, 22 DE JULHO

PALCO MUNDO

Jonas Brothers

Macklemore

Ivete Sangalo

Carolina Deslandes

PALCO GALP

James

Filipe Karlsson

Kura

PALCO NOVO

Por confirmar.

DOMINGO, 23 DE JULHO

PALCO MUNDO

Doja Cat

Camila Cabello

Ne-Yo

Aitana

PALCO GALP

Luísa Sonza

Pedro Sampaio

Anselmo Ralph

Soraia Ramos

PALCO NOVO